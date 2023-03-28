А что у вас вкусненького на перекус

Мясные чипсы, растительные батончики, японские снек-боксы и закуски ручной работы - Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о главных гастро-трендах.

Перекус в перерыве на работе, чтобы поднабрать энергии, во время школьной перемены, в дороге по пути на дачу, после тяжелой тренировки или просто по настроению - это очень важно для каждого. Культура перекусов, как и культура основных приемов пищи, со временем меняется вместе с нашим ритмом жизни, стилем питания, загруженностью и веяниями моды. Если раньше это были конфетки да печеньки как дополнение к чаю, то сейчас многие более осознанно подходят к вопросам перекусов. Аналитическая компания Exploding Topics сделала обзор гастрономического рынка и рассказала о последних гастро-трендах. Некоторые тенденции могут удивить!

1. Перекус вместо еды

Быстрый ритм жизни современного человека не всегда позволяет устроить полноценный прием пищи в течение дня. По опросам, большинство западных миллениалов как минимум один прием пищи в течение дня заменили на перекус. В связи с этим вырос спрос на сытные и высококалорийные снеки: протеиновые батончики и коктейли, батончики с орехами и семенами. Растет и спрос на блюда из сыра, яиц и мяса, например, сосиски или мясные чипсы.

2. Перекус "для настроения"

Закуски и снеки все чаще становятся не просто возможностью быстро подкрепиться, но и способом сбросить стресс, поднять настроение. Достичь этого можно и за счет тонизирующих веществ, витаминов и адаптогенов. По результатам опросов более 55% потребителей планируют есть больше продуктов для здоровья нервной системы, которые улучшают сон и снимают стресс. Особенно интересуют покупателя продукты и напитки с содержанием ноотропов - веществ, улучшающих мышление, концентрацию и память.

3. Экзотические закуски

За время пандемии и закрытых границ мы соскучились по путешествиям, чужим культурам и местной еде, которую можно попробовать в отдаленных уголках планеты. Неудивительно, что наборы с мини-закусками национальных кухонь стали набирать популярность. Речь о так называемых снек-боксах, в которых компактно раскадывается несколько видов закусок или еда в дегустационном формате. Чаще всего это блюда индийской, итальянской и мексиканской кухни, а также корейской и японской с их фирменными наборами "бенто".

Блюда восточной кухни заработали особенную популярность в соцсетях в том числе благодаря мукбанг-блогерам, которые выбирают их за привлекательное и необычное оформление.

4. Перекус на растительной основе

Потребители все чаще выбирают как основные блюда, так и закуски на растительной основе. Большинство считает, что такие продукты полезнее для здоровья, другие выступают за экологию, некоторые опасаются за качество мясных снеков.

До сих пор самыми популярными вариантами перекуса остаются батончики из орехов, семян и злаков: по исследованиям, они составляют 41% от всего рынка. За ними - протеиновые батончики, занимающие 20% рынка; обычно они тоже делаются из растительного сырья, например, соевой или гороховой муки.