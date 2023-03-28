Как удивить близких и друзей вкуснейшей домашней едой

В непростой для мировой экономики ситуации все больше людей отказываются от посещения ресторанов в пользу приготовления домашней еды. Рестораторы взвинчивают цены, а поход в любимое заведение и заказ еды на дом сильно бьют по карману. Сегодня популярные блюда можно приготовить дома. Достаточно посмотреть рецепт в Интернете, купить продукты и вуаля - у вас на столе легендарная итальянская паста.

Но чтобы превратить кухню многоквартирного дома в фабрику по производству изысканной пищи, нужно провести подготовительную работу. Будущий шеф-повар должен иметь под рукой не только мобильный телефон, но и ряд других предметов. В нашем материале разбираем главные атрибуты, наличие которых сделает кухню новым центром притяжения для родных и друзей.

Грамотное освещение

Перед тем как приступить к приготовлению угощений, повару необходимо создать рабочую атмосферу. Для освещения кухни одной тусклой лампочки в центре потолка будет недостаточно. Рекомендуем организовать дополнительную подсветку над плитой, раковиной и рабочей поверхностью.

Сегодня на рынке представлены многочисленные бюджетные варианты точечных светильников и диодных лент, которые идеально справятся с этой задачей. Никто не оценит рыбу с фирменным соусом песто, если на ней останется неочищенная чешуя.

Гаджеты для раковины

Не менее важный для любого уважающего себя шефа аспект - это удобный подход к воде.

Раковина должна быть вместительной, чтобы повару было легко мыть не только посуду, но и мясо, рыбу, фрукты, овощи и зелень. Настоящая находка для маленьких кухонь - смеситель, который при нажатии кнопки превращается в съемную лейку-душ. Такой гаджет окажет неоценимую помощь в мойке узких бокалов, банок, кружек и многого другого.

Кроме того, на слив раковины неплохо бы установить измельчитель пищевых отходов. Он избавит хозяина кухни от необходимости лишний раз выбрасывать мусор и позволит больше внимания уделять кулинарным шедеврам.

Посуда и ножи

Чтобы готовить было комфортно, у шеф-повара под рукой обязательно должна быть хорошая посуда. Здесь важно все: от кастрюль и сковородок до чеснокодавки, набора лопаток и кисточки для масла. Идеально будет составить список необходимых предметов, исходя из ваших амбиций и размера полок на кухне. Разумеется, если вы любите плов и лагман, не пожалейте денег на чугунный казан.

Не менее важна и подача ваших блюд, поэтому не забудьте акцентировать внимание на подходящем наборе тарелок, столовых приборов, чашек и бокалов. Если еда подается в правильно подобранной посуде, она будет выглядеть еще аппетитнее.

Ну и наконец, ножи. Пожалуй, это один из самых главных атрибутов на любой кухне. Известная поговорка гласит: "Какие ножи - такой и хозяин". С тупым неудобным ножом не получится приготовить даже бутерброд с маслом и сыром.

Возможно, потратить большую сумму денег на дорогостоящие наборы и не придется. Почаще обращайте внимание на ассортименты магазинов у дома. В сетевых торговых точках практически всегда можно встретить интересные ценовые предложения как на продукты и товары для дома, так и на столовые приборы и посуду. Например, пресс-служба торговой сети "Пятёрочка" распространила информацию о том, что покупатели магазина до конца мая смогут неплохо сэкономить на коллекции итальянских дизайнерских ножей Pininfarina, состоящей из 6 предметов, которая может закрыть все потребности в готовке: от чистки и шинковки овощей до нарезки мяса.

Не забудьте про специи

Главный секрет любого повара - это специи. Одной солью здесь не обойтись. Прованские травы, различные виды перца, молотый чеснок, шафран, кардамон, куркума, базилик - эти элементы добавят вашим блюдам неповторимый вкус и аромат.

Для хранения секретных ингредиентов лучше предусмотреть специальную тару. Рекомендуем заказать наборы для хранения специй в интернет-магазине - там дешевле. А специи самых высоких вкусовых качеств обычно продаются на продуктовых рынках.

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