Французский McDonald's перейдет на многоразовую посуду

Во французской сети ресторанов быстрого питания McDonald's начнут использовать многоразовую посуду. Об этом сообщает Hypebeast.

Чтобы соответствовать местным законам, французская сеть McDonald's будет подавать свои блюда в многоразовых контейнерах, сделанных в эстетике фирменной упаковки ресторана. Высокопрочные контейнеры и посуда сделаны из специальной пластиковой смолы, которая помогает сохранить вкус и запах пищи без ущерба для материала с течением времени. Теперь холодные напитки будут подаваться в прозрачных пластиковых стаканах, а картофель фри и наггетсы в красных контейнерах с ребристой поверхностью.

"Закон о борьбе с отходами - это не только конец пластиковых соломинок. Оглянитесь вокруг: во Франции происходят изменения, направленные на изменение наших моделей потребления и сокращение отходов. Мы стремимся сделать это глобально. Давайте изменим игру!" - написал президент Франции Эммануэль Макрон, когда многоразовые контейнеры впервые были протестированы в прошлом году.