Американские врачи назвали самую вредную еду современности

Американская ассоциация диетологов сообщила о результатах многолетних исследований в отношении калорийности "ходовых" блюд среднего американца. Оказалось, что самым вредным блюдом является сэндвич.

Причём сэндвичи названы не просто вредными, а самой вредной едой современности по причине обилия сладких соусов и топингов или калорийных соусов, содержащих в избытке вредные ненасыщенные жиры и быстрые углеводы. По словам специалистов, не так вредны даже традиционные для сэндвичей красное мясо и колбаса.

Мода на здоровое питание много пользы не приносит: хотя вместо красного мяса и колбасы в сэндвичи и бутерброды всё чаще кладут куриную грудку или мясо другой птицы, для разнообразия вкусов добавляют разные жирные соусы и сладкие кетчупы.

По данным диетологов, вместе с бутербродами и сэндвичами американцы практически каждый день потребляют одну пятую часть ежедневной нормы соли, 19% ежедневных калорий насыщенных жиров, 7% дневной нормы добавленных сахаров.

Для профилактики ожирения и других неприятных последствий такого рациона врачи рекомендуют отказаться от белого пшеничного хлеба в пользу хлеба из цельного зерна, в котором много клетчатки, колбасу заменить на свежую куриную грудку, индейку или тунец, и лучше полностью отказаться от соусов на растительном масле.

Помидоры, огурцы, листовой салат и другие овощи и зелень необходимо оставить ради клетчатки, витаминов и множества полезных микроэлементов.

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