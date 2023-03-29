Раскрыт секрет пасхального печенья, которое обожала королева Елизавета II

Это печенье обожала королева Елизавета, а на Пасху его ест вся семья Виндзоров. Посмотрите, как просто приготовить угощение в английском стиле.

Придворный кондитер королевского дома Виндзоров раскрыл секрет любимого пасхального печенья семьи. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ делится рецептом.

Участие детей приветствуется

Занятие это увлекательное, печенье готовится в форме различных зверюшек и обязательно яиц. Процесс кулинарного творчества понравится детям, которые смогут вручить родным подарок, сделанный собственными руками.

Кондитеры королевского дома представили для широкой публики семейный рецепт пряного пасхального печенья. Воспользуемся им на своей кухне, предварительно заготовив ингредиенты.

Для теста вам понадобится:

350 г муки,

125 г несоленого сливочного масла,

175 г коричневого сахара,

60 г золотого сиропа (можно заменить медом),

1 яйцо,

10 г молотого имбиря,

по 5 г корицы и соды,

соль по вкусу.

Для глазури потребуется:

600 г сахарной пудры,

2 яичных белка,

пищевые красители и декор.

Кондитерские тайны

Прежде чем приступить к приготовлению теста, разогрейте духовку до 170°C. Затем готовим тесто. Смешайте муку, сахар, соду и специи, добавьте нарезанное кубиками сливочное масло и перемешайте до образования крошки. Добавьте яйцо, золотой сироп, патоку или мед. Смешайте все ингредиенты, чтобы получить плотное тесто.

Раскатайте тесто до толщины 5 мм. Используйте формочки для печенья или бумажный шаблон, чтобы вырезать печенье желаемой формы. Готовое печенье выпекайте в течение 12-15 минут до золотистого цвета.

Глазурь наносится на охлажденное печенье, она должна плавно стекать и хорошо держаться на печенье. Если хотите сделать цветные детали, не забудьте добавить пищевые красители. Можно сделать именные печенья для подарка, дети это любят.