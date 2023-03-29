Названа опасность роллов

Роллы - это отличная среда для размножения кишечной палочки, отравление которой может привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом "Известиям" 29 марта рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

"Кишечная палочка хорошо размножается в продуктах. Если говорить о роллах, то у них основа рис. Этот продукт хорошо впитывает влагу и поэтому в нем отличная питательная среда для размножения кишечной палочки. Даже если роллы хорошо приготовили, то пока их довезут, могут начаться процессы размножения бактерии", - рассказала врач.

При этом она отметила, что кишечная палочка в норме и так находится в кишечнике человека. Однако, когда ее становится слишком много, то активируется иммунная система и она начинает наносить вред. Организм пытается с ней справиться, активируя защитные механизмы, которые сопровождаются диареей, рвотой, повышенной температурами и болями.

"В целом при диарее и рвоте человек теряет электролиты. Поэтому при отравлении нужно пить воду и специальные регидранты. В крайнем случае можно пить воду с содой и солью - на литр жидкости по половине чайной ложки. Если человек почувствовал недомогание сразу после употребления пищи - можно дать ему абсорбенты, но если это произошло давно, то они уже не помогут", - рассказала Соломатина.

Если же ситуация усугубляется (рвота и диарея становятся ежечасными, носогубный треугольник начинает синеть и появляются боли), тогда лучше не ждать и вызвать врача, отметила диетолог.

В случае, когда отравился ребенок, то врача, по ее словам, нужно вызвать сразу.

"Дети быстро обезвоживаются, и главная опасность при рвоте и диарее для них - потеря большого количества жидкости. Из-за обезвоживания у ребенка могут начаться судороги, и есть опасность, что его не успеют спасти", - подытожила специалист.