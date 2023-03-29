Луковый тарт писсаладьер

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления лукового тарта:

Ингредиенты

1 кг. лука

15 гр. свежих дрожжей

15 гр. сливочного масла

675 гр. муки

10 гр. соли

15 гр. оливкового масла

400 мл. воды

80 гр. черных оливок

50 гр. филе анчоусов

Метод приготовления

1.- Нарежьте лук соломкой. Тушите на оливковом масле до мягкости.

2.- В миске смешайте муку, соль, воду и дрожжи. Добавьте растопленное сливочное и оливковое масло.

3.- Замесите тесто до однородности. Дайте расстояться 30 минут.

4.- Распределите тесто тонким слоем на противне.

5.- Выложите на тесто лук, анчоусы и оливки.

6.- Выпекайте в духовке при 200С 30 минут.

7.- Достаньте из духовки, сбрызните оливковым маслом.