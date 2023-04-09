Шеф-повар рассказал, как приготовить идеальную котлету с пюре

Для приготовления "лучшего обеда в мире" - котлеты с пюре - необходимо следовать нескольким простым правилам. Об этом рассказал "Газете.Ru" шеф-повар "Кухни на районе" Максим Кузнецов, передает Day.Az.

По мнению Кузнецова, хорошее пюре получается у тех, кто правильно выбирает картофель.

"Чтобы приготовить вкусное пюре дома, нужно прежде всего выбирать картофель для варки. Он более рассыпчатый за счет меньшего содержания крахмала, что хорошо для консистенции блюда - пюре не будет слишком густым и тянущимся", - сказал шеф-повар.

Он добавил, что идеальное пюре получится, если в отваренный картофель добавить немного теплого молока и сливочное масло, а вот использовать яйца и специи он не рекомендует.

"Возьмите толкушку и хорошо помните ингредиенты, чтобы они равномерно перемешались и в пюре не было комочков. Лучше не использовать миксер, он хоть и перемешает быстрее, но блюдо получится слишком липким", - отметил Кузнецов.

Что же касается котлет, то их шеф-повар рекомендует готовить из фарша, на 50% состоящего из свинины и на 50% - из баранины.

"Первую - лучше брать постную, из тазобедренных частей, к примеру, оковалок. Вторую - пожирнее, например, с шеи. Так получится хороший баланс мяса к жиру и котлеты не будут сухими", - объяснил Кузнецов.

От небольшого количества хлеба, вымоченного в молоке, котлеты становятся нежнее, а яйца помогут связать фарш.

"Если хотите пикантности, добавьте к мясу жареный лук перед тем, как будете перемалывать его в фарш", - предложил шеф-повар.

Обжаривать котлеты, по мнению шефа, "предпочтительнее в муке". А подавать их лучше всего с малосольным огурцом и небольшим количеством кетчупа.