5 правил этикета, которые давно устарели

"Не класть руки на стол", "счет оплачивает мужчина" - рассказываем о правилах этикета за столом, которые давно устарели. Не следуйте им больше.

Вы собираетесь в ресторан или решили накрыть дома праздничный стол и пригласить гостей? Прочитайте о правилах этикета, которые безнадежно устарели. Больше не стоит их использовать, чтобы не прослыть "старовером", передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Счет оплачивает мужчина.

Не стоит рассчитывать, что счет в кафе или ресторане будет оплачивать мужчина - эти времена давно прошли. Предложите разделить счет или оплачивайте его по очереди: в этот раз - вы, а в следующий - ваш партнер.

2. Женщина идет справа от мужчины.

Это правило появилось во времена Средневековья, когда рыцари носили свои мечи слева. Тогда для дам было удобнее и безопаснее идти справа от мужчины. Этот обычай сохранялся долгое время, но сегодня он превратился в анахронизм.

3. Нельзя класть руки на стол во время еды.

Это правило больше не актуально - его не соблюдают даже эксперты в области этикета. Правда, есть одно небольшое исключение. На официальных приемах, где сервировка стола не предполагает большого пространства, поставленные на стол локти могут помещать соседям.

4. Не стоит сидеть за столом со скрещенными ногами.

Это правило тоже безвозвратно устарело. Раньше считалось, что настоящие леди должны сидеть только с прямой спиной и не скрещивать ноги. Это было связано с тем, что женщины носили много нижних юбок. Сегодня даже девушки из королевской семьи могут позволить себе скрещивать ноги, сидя за столом.

5. Нужно держать телефон подальше от обеденного стола.

Сегодня мало кто из нас готов расстаться со своим гаджетом даже на время обеда. Поэтому сторонников этого правила остается все меньше. Современное общество пришло к компромиссу - важно не забывать уделять внимание собеседникам за столом. А наличие телефона под рукой не нарушает приличий.