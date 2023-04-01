Этот трюк поможет моментально почистить креветки: его знают лишь единицы

Идеи по очистке креветок у каждого свои, но большинство любителей морепродуктов чистят их в отваренном виде. А если для приготовления салата или горячего блюда требуются сырые креветки? Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, как меньше, чем за минуту легко и просто очистить креветки.

Оказывается, быстро очистить креветки можно и в сыром виде. Выполнить предстоит всего 3 действия.

Пошаговая инструкция по очистке креветок

1. Отделите голову от хвоста.

Медленно закручивайте ее, пока не отвалится.

2. Снимите кожицу с хвоста.

Следует слегка вдавливая палец в часть ножек, снимать кожу по частям. Вы можете оставить конец хвоста или удалить его в зависимости от рецепта, по которому вы готовите.

3. Удалите кишечник.

Для крупных и средних креветок этот шаг является основным. Используя нож для овощей, сделайте небольшой надрез в верхней части креветки. Кончиком ножа найдите кишку и немного приподнимите ее конец. Осторожно потяните кишечник, и вуаля - вы без проблем извлечете содержимое.

Последний шаг осуществим в мойке, где тщательно промоем креветки водой, и, как все повара со стажем, выложим на бумажное полотенце.