Этот трюк поможет моментально почистить креветки: его знают лишь единицы
Идеи по очистке креветок у каждого свои, но большинство любителей морепродуктов чистят их в отваренном виде. А если для приготовления салата или горячего блюда требуются сырые креветки? Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, как меньше, чем за минуту легко и просто очистить креветки.
Оказывается, быстро очистить креветки можно и в сыром виде. Выполнить предстоит всего 3 действия.
Пошаговая инструкция по очистке креветок
1. Отделите голову от хвоста.
Медленно закручивайте ее, пока не отвалится.
2. Снимите кожицу с хвоста.
Следует слегка вдавливая палец в часть ножек, снимать кожу по частям. Вы можете оставить конец хвоста или удалить его в зависимости от рецепта, по которому вы готовите.
3. Удалите кишечник.
Для крупных и средних креветок этот шаг является основным. Используя нож для овощей, сделайте небольшой надрез в верхней части креветки. Кончиком ножа найдите кишку и немного приподнимите ее конец. Осторожно потяните кишечник, и вуаля - вы без проблем извлечете содержимое.
Последний шаг осуществим в мойке, где тщательно промоем креветки водой, и, как все повара со стажем, выложим на бумажное полотенце.
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