Фермер подсказал способ выбрать качественный квас

Настоящий квас не должен содержать осадка на дне и ароматизаторов, рассказал фермер Иван Слободянюк. Способ выбрать качественный квас производящий этот напиток предприниматель подсказал в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az.

По словам Слободянюка, в настоящем квасе должны быть только вода, ржаная мука, сахар, солод и дрожжи. "Если там указаны различные ароматизаторы, то это свидетельствует о наличии большого количества химии в напитке. Также обратите внимание на дно бутылки. Осадок говорит о нарушениях при изготовлении напитка", - объяснил фермер.

Выбирать, продолжил он, нужно напиток в темной бутылке либо алюминиевой таре, поскольку так он не подвергается воздействию солнечных лучей и не портится. "Меньше всего по времени хранится нефильтрованный неосветленный - не более двух дней, и в магазине он должен стоять в холодильнике. А дольше всего - фильтрованный", - сказал Слободянюк. Он добавил, что фильтрованный квас может лежать до двух месяцев на любой магазинной полке.