Вегетарианский белок оказался таким же эффективным для роста мышц, как мясо

Исследователи изучили микопротеин, полученный из грибов. Оказалось, что веганская альтернатива мясу поддерживает рост мышц во время тренировок с отягощениями, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Исследование состояло из двух этапов. На первом 16 здоровых молодых людей придерживались трёхдневной диеты, в рамках которой они ели богатые белком блюда, приготовленные либо из мяса, либо из микопротеина. Учёные измерили уровень их метаболизма. На втором этапе 22 других здоровых молодых человека прошли 10-недельную прогрессивную программу тренировок с отягощениями, придерживаясь всеядной диеты с высоким содержанием белка или веганской диеты, богатой микопротеинами.

Между двумя группами не было существенной разницы в приросте мышечной массы и силе. Люди, соблюдающие всеядную диету с высоким содержанием белка, показали увеличение мышечной массы на 2,6 килограмма. Группа веганов, набрала почти 3 килограмма.