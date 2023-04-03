Шпаргалка для родителей, что должны уметь на кухне дети от 2 до 15 лет?

Многие дети с ранних лет хотят участвовать в процессе приготовления еды, особенно, если их мамы любят и умеют готовить. Чтобы не сомневаться, что можно доверить детям разного возраста, мы составили эту шпаргалку, пообщавшись с Людмилой Кравцовой, доктором психологических наук из Санкт-Петербурга, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

"Для многих семей кухня - место для общения и единения разных поколений. Если ваши дети проявляют большой интерес к еде или, по крайней мере, у них есть свои любимые блюда, активно привлекайте их к приготовлению еды. Это не только развивает моторику в раннем возрасте, но и формирует правильные кулинарные привычки, которые будут служить вашим детям всю жизнь.

Родители, пожалуйста, ставьте перед сыном или дочкой такие задачи, которые маленький человек способен решить. Да, ему нужно будет постараться, приложить силы и порой проявить характер, но решить. Каждый шаг даёт ребёнку ценнейший инструмент - опыт, помогающий развитию эмпатии и самоуважения. Ему в помощь - общие семейные дела, праздники, и, конечно же, обязанности. Пусть они будут посильные, но закономерные. Если сегодня у ребёнка родители просят что-то сделать по дому, взяв это за привычку, а завтра забывают о договорённости, меняя своё мнение, ребёнок может воспринимать ваши слова несерьёзными, а действия лишёнными логики. Это не самый лучший вариант развития отношений между родителями и детьми.

Не забывайте о лозунге почти всех детей: "я - сам", который появляется у многих уже в 3 года. Пользуйтесь этим, говорите с ребёнком о его нуждах и желаниях, разбирайте ошибки, не угнетая и не унижая - идите по пути взаимоуважения и доброжелательного разговора со своими детьми. Конечно, я говорю сейчас не только о ребёнке на кухне, но именно там слаженная работа со взрослыми приводит к замечательным результатам.

Дети 2-4 лет: раскладывание продуктов по мискам и их перемешивание

Привлечение малышей для посильного участия в приготовлении еды помогает им развить жизненные навыки и снизить привередливость в еде. Этот возраст особенно важен для развития пищевых предпочтений и обретения автономии. Детвора, например, может раскладывать овощи или фрукты по мискам, выбирая их из большого количества других, или перемешивать уже нарезанные ингредиенты салата в миске, используя столовую ложку.

Выбирайте для малышей задания, которые способствуют мелкой моторике, а также помогают детям использовать своё осязание, обоняние и вкус для знакомства со многими продуктами, безопасными для них.

Например, если попросить ребёнка в возрасте от 2 до 3 лет насыпать заранее отмеренную муку в миску для дальнейшего приготовления теста, малыш сможет потрогать муку, увидеть, как она падает в миску, и сформировать представление об этом продукте на зрительно, а тактильно.

Ближе к 4 годам ребёнок уже может при помощи деревянной или силиконовой лопатки перемешать жидкое тесто для блинов или фруктовый салат. Только старшим родственникам нужно придерживать миску или салатник, чтобы посуда не перевернулась. Конечно, жалко будет потраченных продуктов и времени на уборку, но если ребёнок расстроится и разочаруется в своих действиях - это будет хуже. Мальчикам и девочкам в таком возрасте важно почувствовать себя полезными, так они ясно видят, что их работа приводит к результату - готовому вкусному блюду.

Дети 4-7 лет: помощь в сервировке стола и уборке посуды

В 4-5 лет у ребёнка увеличивается устойчивость внимания. Он может сосредотачиваться на одной деятельности до 30 минут. Начинает активно проявляться конкурентность и желание стать победителем в любых соревнованиях. В 6-7 лет детские групповые игры, связанные со взаимодействием между собой, сопровождаются общением, исполнением ролей. Это время, когда у многих детей "обостряется" изобразительная деятельность, дети активно рисуют и лепят. Работа с эластичным тестом, сервировка стола и украшение блюд для них способны стать частью такой деятельности.

Сервировка стола также улучшает когнитивные навыки, например, определение "право/лево" и "далеко/близко". Начните с чётких инструкций и просьбы расставить столовую посуду и приборы на столе по правилам. Потом попросите дополнить сервировку какими-то деталями или создайте их вместе, например, придумайте декор подстановочных салфеток. Если это украшение тематического праздничного стола к Новому году, дню рождения или к 8 марта, привлекайте ребёнка к его оформлению обязательно. Так он поймёт, что его участие - неотъемлемый атрибут семейного праздника.

Если вы не любите убирать со стола, у меня для вас хорошая новость: эти задачи по уборке отлично решают дошкольники 6-7 лет.

В 6 лет дети могут начать споласкивать посуду перед тем, как поставить её в раковину для дальнейшего мытья. В 7 лет способны мыть её самостоятельно или загружать посуду в посудомоечную машину.

Дети 7-10 лет: формирование навыка приготовления простых блюд

К тому времени, когда дети становятся учениками младших классов, у них появляются когнитивные способности, чтобы выполнять инструкции, следуя от одного шага к другому.

В этом возрасте лучший способ стимулировать работу мозга во время приготовления еды - описывать свои действия вслух. Пусть ребёнок рассуждает, зачем он что-то делает в данный момент: почему сначала наливает воду, а потом опускает в них яйца для варки или сначала включается духовка, а потом в неё отправляется противень с печеньем. Эти простые вопросы требуют, чтобы юный мозг установил нейронные связи, необходимые для последовательного решения проблем. Вы можете участвовать и задавать подобные вопросы своему сыну или дочери. Пусть вопросов будет много и некоторые из них будут смешными. Чем больше положительных эмоций вы вызовете у ребёнка, тем лучше обучение.

В этом возрасте важно, чтобы ребёнок хотел быть самостоятельным. Если он умеет сам сервировать стол, мыть посуду руками, готовить простые блюда (отварить сосиски и яйца, сделать омлет, разогреть еду в свч-печи или на плите) - это хорошо.

Прекрасно, если учащиеся 3-4 класса могут использовать навыки, полученные на уроках математики, для работы с рецептами, например, для увеличения или уменьшения количества порций.

Дети 10-12 лет: использование ножей и бытовой техники (под присмотром)

Дети подросткового возраста уже способны взять на себя большую ответственность и использовать для готовки ножи, духовку и бытовые приборы с лезвиями.

Начиная с 10 лет дети могут использовать ножи, консервные ножи и ножи для пиццы, могут перемешивать содержимое кастрюли или сковороды, стоявшей на огне. Для безопасности это следует выполнять, когда кто-то из взрослых наблюдает за происходящим и готов прийти на помощь.

Школьники средних классов уже могут помогать организовывать встречи с друзьями у себя дома. Это, кстати, отличный повод подтянуть знания о семейном бюджете: что можно себе позволить купить из продуктов для встречи друзей, а на чём можно и сэкономить! Если у них есть младшие братья или сёстры, дети 10-12 лет могут накормить их. Только взрослым, в этом случае, необходимо поставить старшему чёткие задачи и уточнить ограничения.

В возрасте 10-12 лет у детей появляется системное мышление. Они способны самостоятельно ходить в магазин, начать обращать внимание на качество продуктов и знать правила их правильного выбора.

Дети 13-15 лет: приготовление более сложных блюд и проявление инициативы на кухне

Вы спросите: куда вдруг выпал год, где 12 лет? Так сложилось, что этот возраст - особый в развитие ребёнка. Он или относится к более младшей по возрасту группе, или психологически приравнивается к детям постарше. Так двенадцатилетний школьник может по интеллектуальному развитию быть в группе 7-10 лет, а может уже решать жизненные задачи на уровне детей постарше - от 13 до 15 лет.

Начало полового созревания сигнализирует о начале нового захватывающего этапа в жизни детей. Подростки могут делать собственный выбор и в еде. Многие в этом возрасте начинают интересоваться, как различные продукты питания влияют на их внешний вид и самочувствие. Помогите детям в этом. Не критикуя и диктуя, вместе изучайте сайты и книги, ищите интересные рецепты и покупайте полезные продукты в магазинах, сходите к диетологу или косметологу.

Поскольку в подростковом возрасте дети сами принимают решения, что они хотят есть, поощряйте их желание готовить новые блюда. Увлечённый повар-подросток способен достичь вполне приличных высот при вашей поддержке.

Для родителей подростков важно вдумчиво и планомерно прививать детям навыки поведения в окружающем мире; помогать мальчикам и девочкам жить и взрослеть, ведь для ребёнка необходимо самому отвечать на вопросы: "что я могу и умею". Эти обязанности воспитания должны быть не время от времени (по желанию и настроению), а изо дня в день. Здесь цепочка "показал - увидел - сделал" не работает. Известно, чтобы выработалась привычка, должно пройти минимум 21 день, но мы говорим не о привычках, а о навыках самостоятельности - значит времени для этой работы над собой должно пройти ещё больше.

Владимир Набоков сказал: "Балуйте детей, господа! Никто не знает, что их ожидает в будущем". Я скажу: "Будьте с детьми до тех пор, пока вам интересно друг с другом". На кухне точно не будет скучно, а приготовленное можно съесть с аппетитом всем вместе или неудавшееся блюдо превратить в безобидный семейный анекдот.

Все вышеназванные рекомендации являются только базовыми, ведь каждый человек (маленький или старше) - индивидуальность.