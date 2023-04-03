Неправильно подобранная диета старит органы

Врач-диетолог Анжелика Дюваль предупредила о необходимости тщательного продумывания диеты, чтобы выбранный план питания действительно помог похудеть, а не привёл к срывам, из-за которых вес начнёт расти, или не спровоцировал старение внутренних органов.

Дюваль отметила, что одна из самых распространённых ошибок людей, стремящихся похудеть, - радикальное сокращение потребляемой пищи вплоть до употребления одной воды. Якобы такой отказ от калорий поможет похудеть, но результат часто обратный: вместо похудения человек набирает вес и не понимает, почему.

Врач объяснила, что нельзя ничего не есть всю неделю, как это обычно делают, а на выходных наедаться. Для организма это своеобразная "бомба", из-за которой организм бросает все силы на переваривание пищи. По словам диетолога, это изнашивает внутренние органы и приводит к их старению.

Она подчеркнула, что диетический рацион необходимо чётко продумывать и подбирать в зависимости от состояния здоровья. "В рационе должны быть все продукты, чтобы человек не чувствовал себя голодным. Тогда будет легче придерживаться определённого плана питания", - порекомендовала врач.

"В моей практике были истории, когда люди начинали буквально пить одну воду, чтобы похудеть. Но если человек жёстко ограничивает себя в питании, то могут происходить срывы. Если неделю ничего не есть, а в выходные есть всё подряд, то система пищеварения будет сначала резко разгружаться, а потом так же резко нагружаться. Организм только привыкает, что рацион стал проще, и тут мы бросаем в него "бомбу", которую он будет переваривать весь день, изнашивая свои ресурсы. Такое чередование сильно влияет на старение внутренних органов и может привести к набору веса вместо его снижения", - сказала Дюваль.

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