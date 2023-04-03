Приготовьте яйца по этому рецепту - все точно попросят добавки
Такое блюдо приготовить может каждый.
Привыкли завтракать бегом, простым омлетом или бутербродом с колбасой? Иногда на завтрак хочется немного больше, чем просто тост с маслом или тарелка хлопьев. Возможно, стоит взять слоеное тесто, яйца, пикантные колбаски и козий сыр и соединить их в чудесный завтрак?
Именно так предлагает нам позавтракать Shuba. Запеченные яйца в слоеном тесте - это завтрак, от которого тяжело отказаться! Такой завтрак не только великолепно выглядит, но еще и очень вкусный. К тому же, его легко приготовить из домашнего или купленного слоеного теста.
Как приготовить запеченные яйца в слоеном тесте
Ингредиенты на 6 порций:
слоеное тесто - 300 г;
масло сливочное - 5 г;
колбаски - 40 г;
зеленый лук - 2 г;
козий сыр - 50 г;
яйца - 6 шт.;
петрушка - 2 г;
соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200 °С.
Разрежьте слоеное тесто на 6 квадратов. Смажьте формы для кексов сливочным маслом и выложите в каждый квадрат слоеного теста.
Помойте и мелко порежьте зеленый лук. Нарежьте кусочками колбаски. Положите их внутрь слоеного теста, а сверху покрошите козий творог. Разбейте по яйцу в каждую чашку и посыпьте нарезанной петрушкой, солью и перцем.
Выпекайте в духовке около 25 минут, пока яйцо не приготовится, а тесто не поднимется и не станет золотистым.
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