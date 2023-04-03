Из-за этих пищевых привычек вы плохо спите
Эксперты отмечают, что сон - это неотъемлемая часть жизни человека. Именно сон помогает нам чувствовать себя хорошо. На качество сна влияют множество факторов, в том числе продукты, которые вы едите перед тем, как идти в кровать.
Специалисты больниц NHS Wrightington, Wigan и Leigh Teaching подчёркивают, что для качественного сна нужно помнить о гигиене сна. Она поможет также избежать бессонницы и других нарушений сна.
Эксперты отмечают, что лучше не ложиться спать голодными или, наоборот, плотно поевшими. Кроме того, вредит сну и "тяжёлая" пища, съеденная вечером.
Представители Sleep Foundation добавляют, что негативно влияет на сон и острая пища. Она, как и слишком "тяжёлая", может вызвать изжогу и в целом переваривается с трудом.
Организация Sleep Charity подчёркивает, что существуют даже продукты, которые успокаивающе действуют на организм и вызывают сон. Поэтому вечером очень важно следить за питанием.
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