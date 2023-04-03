Как употребление лимонов влияет на организм - Есть плюсы и минусы
Эксперты рассказали, что добавление лимона в ваш рацион может принести пользу, если употреблять его в умеренных количествах.
Во-первых, лимоны являются источником витамина С, который необходим организму. Во-вторых, лимонная кислота может влиять на pH мочи, снижая вероятность образования камней в почках.
Кроме того, лимоны содержат флавоноид под названием гесперидин, который может быть полезен при заболеваниях кровеносных сосудов, в том числе при варикозном расширении вен.
Есть у данного продукта и минус. Хотя лимонный сок имеет много преимуществ, он очень кислый. Его употребление в больших количествах может со временем привести к разрушению зубной эмали.
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