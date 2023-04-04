В Нахчыване пройдет фестиваль кяты

7-8 апреля в историко-архитектурном музейном комплексе "Нахчывангала" будет организован фестиваль кяты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в фестивале принимают участие более 200 семейных хозяйств, занимающихся приготовлением кяты, в том числе, хозяйственных субъектов из районов автономной республики и города Нахчыван.

Кроме того, на фестивале будет продемонстрировано также приготовление и других образцов нахчыванской весенней кухни, приготовленных из шпината, крапивы, щавеля, грибов и других лечебных растений. Музыка и выступления мастеров искусств придадут мероприятию приятную атмосферу.

Победителям будут вручены дипломы по номинации "Самая вкусная кята".