https://news.day.az/gurmaniya/1552258.html Почему коричневый рис полезен
Почему коричневый рис полезен
Учёные объяснили причину полезности коричневого риса. Эксперты часто говорят, что такая крупа может помочь снизить массу тела, уровень холестерина и подавить воспаление.
Исследователи из Японии определили вещество - циклоартенил ферулят (CAF) - как основное защищающее клетки соединение в коричневом рисе.
По оценкам учёныъ, количество CAF в цельном зерне коричневого риса в пять раз выше, чем количество других антиоксидантных соединений. Кроме того, CAF увеличивает концентрацию фермента, который способствует выработке антиоксидантов.
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