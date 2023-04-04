https://news.day.az/gurmaniya/1552260.html Цветная капуста оказалась хорошим средством для профилактики онкологии
Цветная капуста оказалась хорошим средством для профилактики онкологии
Врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова посоветовала добавить в рацион цветную капусту, потому что этот продукт, кроме общей пользы организму, является хорошим средством для профилактики рака.
Исследователи из Японии определили вещество - циклоартенил ферулят (CAF) - как основное защищающее клетки соединение в коричневом рисе.
По оценкам учёныъ, количество CAF в цельном зерне коричневого риса в пять раз выше, чем количество других антиоксидантных соединений. Кроме того, CAF увеличивает концентрацию фермента, который способствует выработке антиоксидантов.
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