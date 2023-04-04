Какая необычная еда может стать популярной в 2023 году
MailOnline перечислил еду, которая может стать популярной в 2023 году. Пищевая индустрия тоже не стоит на месте.
1. Ламинариевые.
Эксперты считают, что в следующем году будет больше "причудливых способов использования" водорослей. Ламинариевые являются источником йода, который очень важен для здоровья щитовидной железы, а также содержат витамин К, железо, кальций, фолиевую кислоту и магний.
2. Масло авокадо.
Эксперты говорят, что его можно использовать вместо подсолнечного масла. Из масло авокадо даже делают майонез с маслом авокадо. Такие продукты, впрочем, очень дорогие.
3. Финики.
Появляется всё больше продуктов, сделанных из фиников. Однако эксперты предупреждают: финики очень сладкие и являются не столько заменой сахара, сколько источником сахара сами по себе. Хотя они, безусловно, более полезны для здоровья, чем другие обработанные продукты с высоким содержанием сахара, всё же не стоит ими увлекаться
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