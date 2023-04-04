Почему людям так нравится есть шоколад

Учёные раскрыли секрет вкуса шоколада. Исследователи описали физический процесс, который происходит во рту, когда вы съедаете кусочек этого десерта. Именно этот эффект таяния привлекает многих людей.

Исследовательская группа Университета Лидса надеется, что их работа приведёт к созданию нового поколения шоколадных конфет, которые будут иметь такой же вкус и текстуру, но будут более полезными для здоровья.

Почти сразу после того, как шоколад соприкасается с языком, высвобождаются твёрдые частицы какао, и они становятся важными с точки зрения ощущений. Поэтому жир, находящийся глубже внутри шоколада, играет довольно ограниченную роль, и его можно уменьшить без влияния на вкус.

"Если в шоколаде 5% жира или 50% жира, он одинаково будет обеспечивать таяние во рту", - пояснили учёные. - "Мы показываем, что жир должен быть на внешнем слое шоколада, это наиболее важно". Ещё интересно то, что когда шоколад соприкасается с языком, он выделяет жировую плёнку, которая покрывает язык и другие поверхности во рту. Именно эта жировая пленка заставляет ощущать десерт гладким.

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