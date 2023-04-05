Что такое вупи пай и как его готовить?
В меню кофеен часто можно встретить интересное пирожное вупи пай, состоящее из двух печений со слоем крема. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, откуда появился этот десерт, из чего состоит и как его готовить. А еще - где приготовили самый большой вупи пай и какого он был размера.
Что такое вупи пай?
Вупи-пай - это пирожное, состоящее из двух мягких круглых печений с зефирно-масляной начинкой. Обычно их едят руками, но есть и вариации крупных пирожных. Идут споры по поводу того, где точно появилось это лакомство. Обычно считается, что это любимый десерт жителей Новой Англии, а также амишей Пенсильвании, хотя никто точно не знает, где был приготовлен первый вупи пай.
В начале XX века термин "вупи" использовался очень часто. Тогда была популярна песня "Makin' Whoopee", и примерно в то же время бостонская компания Berwick Baking Company начала продавать пирожные Berwick Whoopie Pies всего по пять центов за штуку.
Пекарня Labadie's в штате Мэн также утверждает, что первой начала продавать эти пирожные в 1925 году. Доказательств этому нет, но жители штата объявили вупи пай своим официальным угощением, и каждый год они проводят фестиваль этого пирожного. На одном из конкурсов в штате Мэн приготовили рекордно большое пирожное весом в 453 килограмма.
Сегодня вупи пай часто можно встретить и в российских кофейнях. Это пирожное популярно благодаря своему размеру и тому, что его можно есть на ходу.
Идеальные пирожные Вупи - шоколадные, мягкие, наполненные нежной начинкой из зефирного крема. Если каждый кусочек этого печенья, похожего на торт, тает во рту - значит, вы приготовили его правильно. Рассказываем, как это делать.
Рецепт вупи пая
Ингредиенты
- 283 гр муки
- 200 гр коричневого сахара, разбить комки
- 120 мл пахты
- 120 мл растительного масла
- 120 мл горячей воды
- 1 большое яйцо
- 45 гр несладкого какао-порошка
- 1 ч.л. пищевой соды
- 1/2 ч.л. соли
- 1,5 ч.л. ванильного экстракта
Начинка
- 200 гр сливочного масла комнатной температуры
- 270 гр сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- 280 гр маршмэллоу-крема (продается на маркетплейсах)
Установите решетки духовки в верхней и нижней трети и разогрейте ее до 190 градусов. Выстелите противни пергаментной бумагой, отложите в сторону. В средней миске смешайте муку, какао-порошок, пищевую соду и соль. Отложите. В большой миске с помощью ручного электрического миксера или в миске стационарного миксера с насадкой-лопаткой, смешайте коричневый сахар, пахту, растительное масло, яйцо и экстракт ванили, пока они хорошо не перемешаются. Добавьте сухую смесь и перемешайте до однородности, затем влейте горячую воду и снова смешайте. Набирайте тесто для печенья ложкой и выкладывайте на подготовленные противни на расстоянии 5 см друг от друга. Выпекайте 8-10 минут, переворачивая через 4-5 минут, пока печенье не будет пружинить при прикосновении или зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Дайте остыть около 5 минут. Для начинки в чаше электрического стационарного миксера с насадкой-лопаткой (или с помощью ручного миксера) взбейте масло и сахарную пудру на низкой скорости до получения однородной массы. Увеличьте скорость миксера до высокой и взбивайте, пока смесь не станет легкой и воздушной, около 4 минут. Смешайте с ванилью. Снимите чашу с миксера, добавьте маршмэллоу и перемешайте с помощью силиконовой лопаточки. Охладите смесь около 20 минут. Переложите в кондитерский мешок с большой круглой насадкой. Выдавите начинку на печенье, сверху кладите второе. Храните печенье в герметичном контейнере на пергаментной бумаге в один слой в холодильнике до 3 дней. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре около 30 минут.
Чтобы разнообразить вкус десерта, можно добавить в начинку сливочный сыр, карамель, кофе, кокос, шоколад или ореховую пасту.
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