Что такое вупи пай и как его готовить?

В меню кофеен часто можно встретить интересное пирожное вупи пай, состоящее из двух печений со слоем крема. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, откуда появился этот десерт, из чего состоит и как его готовить. А еще - где приготовили самый большой вупи пай и какого он был размера.

Что такое вупи пай?

Вупи-пай - это пирожное, состоящее из двух мягких круглых печений с зефирно-масляной начинкой. Обычно их едят руками, но есть и вариации крупных пирожных. Идут споры по поводу того, где точно появилось это лакомство. Обычно считается, что это любимый десерт жителей Новой Англии, а также амишей Пенсильвании, хотя никто точно не знает, где был приготовлен первый вупи пай.

В начале XX века термин "вупи" использовался очень часто. Тогда была популярна песня "Makin' Whoopee", и примерно в то же время бостонская компания Berwick Baking Company начала продавать пирожные Berwick Whoopie Pies всего по пять центов за штуку.

Пекарня Labadie's в штате Мэн также утверждает, что первой начала продавать эти пирожные в 1925 году. Доказательств этому нет, но жители штата объявили вупи пай своим официальным угощением, и каждый год они проводят фестиваль этого пирожного. На одном из конкурсов в штате Мэн приготовили рекордно большое пирожное весом в 453 килограмма.

Сегодня вупи пай часто можно встретить и в российских кофейнях. Это пирожное популярно благодаря своему размеру и тому, что его можно есть на ходу.

Идеальные пирожные Вупи - шоколадные, мягкие, наполненные нежной начинкой из зефирного крема. Если каждый кусочек этого печенья, похожего на торт, тает во рту - значит, вы приготовили его правильно. Рассказываем, как это делать.

Рецепт вупи пая

Ингредиенты

283 гр муки

200 гр коричневого сахара, разбить комки

120 мл пахты

120 мл растительного масла

120 мл горячей воды

1 большое яйцо

45 гр несладкого какао-порошка

1 ч.л. пищевой соды

1/2 ч.л. соли

1,5 ч.л. ванильного экстракта

Начинка

200 гр сливочного масла комнатной температуры

270 гр сахарной пудры

1 ч.л. ванильного экстракта

280 гр маршмэллоу-крема (продается на маркетплейсах)

Установите решетки духовки в верхней и нижней трети и разогрейте ее до 190 градусов. Выстелите противни пергаментной бумагой, отложите в сторону. В средней миске смешайте муку, какао-порошок, пищевую соду и соль. Отложите. В большой миске с помощью ручного электрического миксера или в миске стационарного миксера с насадкой-лопаткой, смешайте коричневый сахар, пахту, растительное масло, яйцо и экстракт ванили, пока они хорошо не перемешаются. Добавьте сухую смесь и перемешайте до однородности, затем влейте горячую воду и снова смешайте. Набирайте тесто для печенья ложкой и выкладывайте на подготовленные противни на расстоянии 5 см друг от друга. Выпекайте 8-10 минут, переворачивая через 4-5 минут, пока печенье не будет пружинить при прикосновении или зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить чистой. Дайте остыть около 5 минут. Для начинки в чаше электрического стационарного миксера с насадкой-лопаткой (или с помощью ручного миксера) взбейте масло и сахарную пудру на низкой скорости до получения однородной массы. Увеличьте скорость миксера до высокой и взбивайте, пока смесь не станет легкой и воздушной, около 4 минут. Смешайте с ванилью. Снимите чашу с миксера, добавьте маршмэллоу и перемешайте с помощью силиконовой лопаточки. Охладите смесь около 20 минут. Переложите в кондитерский мешок с большой круглой насадкой. Выдавите начинку на печенье, сверху кладите второе. Храните печенье в герметичном контейнере на пергаментной бумаге в один слой в холодильнике до 3 дней. Перед подачей дайте постоять при комнатной температуре около 30 минут.

Чтобы разнообразить вкус десерта, можно добавить в начинку сливочный сыр, карамель, кофе, кокос, шоколад или ореховую пасту.