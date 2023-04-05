Фаршированный цуккини на 10 порций - РЕЦЕПТ от CASA Baku
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления лукового тарта:
Ингредиенты
1 кг. цуккини
100 гр. лука
50 гр. чеснока
1.5 кг. помидора
100 гр. зеленого горошка
100 гр. кукурузы
200 гр. оливкового масла
20 гр. панировочных сухарей
Соль и перец
Сыр
Метод приготовления
1.- Разрежьте пополам цуккини и ложкой удалите семена.
2.- Все овощи нарежьте мелкими кубиками. Пробланшируйте кукурузу и зеленый горошек в кипящей воде.
3.- Смешайте овощи, добавьте панировочные сухари и приправьте солью, перцем и оливковым маслом.
4.- Выложите цуккини на противень и начините овощной смесью. Сверху добавьте сыр.
5.- Готовьте в духовке при 180 ° C 20 минут.
Подача
1.- Положите цуккини в центр тарелки и украсьте листьями салата.
Приятного аппетита!
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