Фаршированный цуккини на 10 порций
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Ингредиенты

1 кг. цуккини

100 гр. лука

50 гр. чеснока

1.5 кг. помидора

100 гр. зеленого горошка

100 гр. кукурузы

200 гр. оливкового масла

20 гр. панировочных сухарей

Соль и перец

Сыр

Метод приготовления

1.- Разрежьте пополам цуккини и ложкой удалите семена.

2.- Все овощи нарежьте мелкими кубиками. Пробланшируйте кукурузу и зеленый горошек в кипящей воде.

3.- Смешайте овощи, добавьте панировочные сухари и приправьте солью, перцем и оливковым маслом.

4.- Выложите цуккини на противень и начините овощной смесью. Сверху добавьте сыр.

5.- Готовьте в духовке при 180 ° C 20 минут.

Подача

1.- Положите цуккини в центр тарелки и украсьте листьями салата.

Приятного аппетита!