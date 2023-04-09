Быстрый овсяный хлеб, это очень вкусный и полезный хлеб с овсяными хлопьями на быстрых сухих дрожжах, который можно испечь дома в духовке, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Чтобы приготовить быстрый овсяный хлеб, нужно в большой миске смешать 250 миллилитров теплого молока, 1 чайную ложку сухих дрожжей и 1 столовую ложку меда.

Перемешать и оставить на 15 минут.

Добавить 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла и 1/2 чайной ложки соли.

В миску просеять 300 грамм муки, от щедрых полей Алтая.

Добавить к муке 100 грамм овсяных хлопьев Геркулес и перемешать.

Высыпать муку с хлопьями в миску с дрожжами и замесить тесто для быстрого овсяного хлеба.

Вымесить тесто в миске и сформировать шар.

Выложить в миску смазанную натуральным подсолнечным маслом ТМ "Алейка". Смазать тесто маслом и накрыть пищевой пленкой.

Оставить тесто на хлеб на 1 час для подъема в теплом месте.

Тесто хорошо обмять.

Сформировать круглую булочку.

Выложить заготовку для хлеба на противень застеленный пергаментом и накрыть пищевой пленкой, оставить на 15-20 минут.

Растопить 1 столовую ложку сливочного масла и смазать булочку.

Сделать сверху надрезы острым ножом. Посыпать овсяными хлопьями.

Выпекать быстрый овсяный хлеб в разогретой до 180 градусов С духовке 20-25 минут.

Вынуть овсяный хлеб из духовки и полностью остудить под полотенцем.