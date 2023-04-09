Быстрый овсяный хлеб - ФОТО
Быстрый овсяный хлеб, это очень вкусный и полезный хлеб с овсяными хлопьями на быстрых сухих дрожжах, который можно испечь дома в духовке, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить быстрый овсяный хлеб, нужно в большой миске смешать 250 миллилитров теплого молока, 1 чайную ложку сухих дрожжей и 1 столовую ложку меда.
Перемешать и оставить на 15 минут.
Добавить 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла и 1/2 чайной ложки соли.
В миску просеять 300 грамм муки, от щедрых полей Алтая.
Добавить к муке 100 грамм овсяных хлопьев Геркулес и перемешать.
Высыпать муку с хлопьями в миску с дрожжами и замесить тесто для быстрого овсяного хлеба.
Вымесить тесто в миске и сформировать шар.
Выложить в миску смазанную натуральным подсолнечным маслом ТМ "Алейка". Смазать тесто маслом и накрыть пищевой пленкой.
Оставить тесто на хлеб на 1 час для подъема в теплом месте.
Тесто хорошо обмять.
Сформировать круглую булочку.
Выложить заготовку для хлеба на противень застеленный пергаментом и накрыть пищевой пленкой, оставить на 15-20 минут.
Растопить 1 столовую ложку сливочного масла и смазать булочку.
Сделать сверху надрезы острым ножом. Посыпать овсяными хлопьями.
Выпекать быстрый овсяный хлеб в разогретой до 180 градусов С духовке 20-25 минут.
Вынуть овсяный хлеб из духовки и полностью остудить под полотенцем.
Быстрый овсяный хлеб готов. Нарезать на ломтики и подавать к столу.
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