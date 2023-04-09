Вареники с квашеной капустой - ФОТО
Вкусные вареники с квашеной капустой приготовленные в лучших традициях русской кухни. Вареники с квашеной капустой, это прекрасный повод собрать за столом всю семью или накормить дорогих гостей.
Ингредиенты:
Чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, нужно 250 грамм квашеной капусты откинуть на дуршлаг и слить рассол.
На сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.
Луковицу мелко нашинковать. Обжарить лук в масле 1-2 минуты.
Добавить квашеную капусту и тушить 10-15 минут, помешивая, на среднем огне.
В миску отмерить 400 грамм муки..
В стакан налить 200 миллилитров кипятка, добавить 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.
Перемешать и вылить в миску с мукой.
Замесить тесто для вареников с квашеной капустой.
Тесто выложить в пакет и оставить на 10-15 минут.
Тушеную квашеную капусту остудить.
Тесто скатать в колбасу и нарезать небольшими кусочками.
Раскатать сочни для вареников в круг. Выложить начинку из квашеной капусты.
Защипнуть края теста и придать форму вареников.
Налепить много вареников и выложить на доску.
В кастрюле вскипятить 2 литра воды. Добавить 1 чайную ложку соли и лавровый лист.
Выложить вареники в кастрюлю и варить 5-7 минут после всплытия.
На маленькой сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла и обжарить мелко нашинкованный лук до золотистого цвета.
Разложить вареники с квашеной капустой по тарелкам. Сверху выложить обжаренный лук.
Вареники с квашеной капустой готовы. Можно подавать к столу.
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