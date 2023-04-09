Вкусные вареники с квашеной капустой приготовленные в лучших традициях русской кухни. Вареники с квашеной капустой, это прекрасный повод собрать за столом всю семью или накормить дорогих гостей.

Ингредиенты:

Капуста квашеная250 г

Мука 400 г

Чтобы приготовить вареники с квашеной капустой, нужно 250 грамм квашеной капусты откинуть на дуршлаг и слить рассол.

На сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.

Луковицу мелко нашинковать. Обжарить лук в масле 1-2 минуты.

Добавить квашеную капусту и тушить 10-15 минут, помешивая, на среднем огне.

В миску отмерить 400 грамм муки..

В стакан налить 200 миллилитров кипятка, добавить 1 чайную ложку соли и 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла.

Перемешать и вылить в миску с мукой.

Замесить тесто для вареников с квашеной капустой.

Тесто выложить в пакет и оставить на 10-15 минут.

Тушеную квашеную капусту остудить.

Тесто скатать в колбасу и нарезать небольшими кусочками.

Раскатать сочни для вареников в круг. Выложить начинку из квашеной капусты.

Защипнуть края теста и придать форму вареников.

Налепить много вареников и выложить на доску.

В кастрюле вскипятить 2 литра воды. Добавить 1 чайную ложку соли и лавровый лист.

Выложить вареники в кастрюлю и варить 5-7 минут после всплытия.

На маленькой сковороде разогреть 2 столовые ложки натурального подсолнечного масла и обжарить мелко нашинкованный лук до золотистого цвета.

Разложить вареники с квашеной капустой по тарелкам. Сверху выложить обжаренный лук.