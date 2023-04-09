Тесто для пиццы, рецепт который должен быть у каждой хозяйки всегда под рукой. Проверенный, быстрый и простой рецепт для приготовления тонкой вкусной пиццы, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Вода125 мл Мука пшеничная200 г Масло оливковое1 ст. л. Соль1 ч. л. Дрожжи сухие быстродействующие1 ч. л. Сахар (песок)1 ч. л. Приготовление: