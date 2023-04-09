Тесто для пиццы
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Тесто для пиццы, рецепт который должен быть у каждой хозяйки всегда под рукой. Проверенный, быстрый и простой рецепт для приготовления тонкой вкусной пиццы, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Вода125 мл
Мука пшеничная200 г
Масло оливковое1 ст. л.
Соль1 ч. л.
Дрожжи сухие быстродействующие1 ч. л.
Сахар (песок)1 ч. л.
Приготовление:
 

В миске с теплой воде развести дрожжи. Добавить сахар.

В миске в теплой воде развести дрожжи. Добавить сахар.

В другую миску просеять муку и добавить соль.

В другую миску просеять муку и добавить соль.

Вы месить тесто вилкой.

Вымесить тесто вилкой.

Далее вы мешивать руками, 5-10 минут.

Далее вымешивать тесто руками 5-10 минут.

Добавить оливковое масло и еще раз вы месить тесто 10-15 минут.

Добавить оливковое масло и еще раз вымесить тесто 10-15 минут.

Дать отдохнуть и подняться. В теплом месте 30 минут.

Дать отдохнуть тесту и подняться в теплом месте 30 минут.

Тесто для пиццы готово

Тесто для пиццы готово. Далее можно разделить тесто на 2 части и раскатать для двух средних пицц.

Приятного аппетита!