https://news.day.az/gurmaniya/1552782.html Учёные выяснили, при каких условиях поздний ужин не вреден
Учёные выяснили, при каких условиях поздний ужин не вреден
Профессор Королевского колледжа Лондона провёл исследование среди 80 тысяч взрослых жителей Великобритании и выяснил, когда поздний ужин не вреден.
Предварительные данные показывают, что некоторые люди вполне могут ужинать в 21:30, при этом сохраняя здоровье и избегая проблем с весом.
Суть в том, чтобы на следующий день так же поздно позавтракать, в идеале в 11:30 или позже. Это необходимо, чтобы достичь 14-часового окна голодания, которое, согласно имеющимся данным, полезно для обмена веществ.
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