12 фруктов и ягод, которые лучше всего есть на диете

Все мы знаем, что фрукты и ягоды полезны, и что не нужно исключать их из рациона даже если у вас диабет или вы на диете. Однако не все фрукты одинаковы по свойствам, и в некоторых содержится больше сахара. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, какие фрукты не будут повышать уровень глюкозы в крови и оптимальны для питания на диете.

Согласно различным рекомендациям, калории из добавленного сахара должны составлять не более 10% от нашего суточного калоража. В среднем безопасно съедать до 25 граммов добавленного сахара в день.

Фрукты и ягоды - отличная возможность увеличить количество сладкого в рационе, не создавая рисков для здоровья. Некоторые нутрициологи могут рекомендовать ограничивать фрукты или не есть их вечером, но в реальности таких рекомендаций от организаций, занимающихся питанием населения, не существует. Фрукты и ягоды можно не ограничивать в рационе, если сочетать их с белками и ненасыщенными полезными жирами.

Диетологи постоянно говорят о том, что не все части фрукта одинаково хороши, и они прекрасно действуют в синергии, делая фрукт и вкусным, и полезным. Так, не стоит пить только сок из фрукта, и лучше есть плод целиком. Самое полезное в фруктах и ягодах - это клетчатка, антиоксиданты и полифенолы.

Не забывайте, что даже фрукты и ягоды с низким содержанием сахара могут влиять на уровень глюкозы, если есть их на голодный желудок. Так что лучше следовать вышеупомянутой рекомендации по сочетанию их с другими полезными веществами.

Малина

Известны жаропонижающие и противовоспалительные свойства малины - связано это с наличием в ягодах салицилатов - солей салициловой кислоты.

В малине всего 4,5 грамма сахара на 100 граммов и много витамина С, что делает ее отличным лекарством в сезон простуд. В малине рекордное количество антиоксидантов - в ягоде содержатся флавоноиды, а также фенолы, антоцианы, каротиноиды.

Клубника

В клубнике сочетаются аскорбиновая, фолиевая кислота и железо.

Эта ягода - отличный вариант с низким содержанием сахара, клубника может повышать уровень хорошего холестерина и снижать кровяное давление, а всего одна чашка цельного фрукта обеспечивает рекомендуемую суточную дозу витамина С.

Киви

Витаминов и минералов в киви, или китайском крыжовнике, больше, чем в 27 других в мире фруктах.

Наиболее богата эта ягода витаминами С и Е, а также фолиевой кислотой. В 100 гр киви содержится более 20 мг магния. Если съесть пару киви перед сном, то качество сна у вас будет лучше - это подтверждено исследованиями.

Грейпфрут

Фрукт с низким гликемическим индексом, грейпфрут помогает контролировать уровень инсулина.

Согласно исследованиям, всего половинка грейпфрута, съеденная перед основным приемом пищи, помогает более эффективно худеть и улучшать толерантность к глюкозе. А еще этот фрукт помогает быстрее справиться с простудой.

Авокадо

Авокадо богат полезными ненасыщенными жирами, калием и фолиевой кислотой, и содержит всего 1 гр сахара на фрукт. Жиры из этого фрукта помогают повысить уровень "хорошего" холестерина. Не стоит усердствовать с этим фруктом, если вы на диете, но есть по фрукту каждый день на завтрак вполне можно.

Персик

Кальций и фосфор, которые содержатся в персиках, помогают поддерживать опорно-двигательный аппарат в хорошем состоянии.

Несмотря на то, что спелый персик очень сладкий, средний фрукт содержит около 13 гр сахара, что не так много. В персиках много витаминов С, В2 и А, а также железа и антиоксидантов.

Дыня

Дыню лучше всего есть в свежем виде.

В дыне содержится довольно мало сахара и углеводов, поскольку она на 90% состоит из воды. Благодаря этому она идеальна для восстановления водного баланса после тренировок, отравлений или в жаркие дни. В ней много электролитов: калия, магния, натрия и кальция. Дыня улучшает пищеварение, замедляя всасывание сахара в кровь, и помогает кормить хорошие бактерии кишечника и улучшать микробиом.

Слива

В сливе всего 30 калорий и примерно 7 г сахара на один фрукт.

Сливы можно добавлять в салаты и десерты, а также в мясные блюда для придания им сладости, сушить и даже есть просто так. Из слив варят компоты и делают варенье. Слива богата триптофаном и витамином B6, которые помогают регулировать настроение и сон.

Апельсин

Апельсин улучшает аппетит и укрепляет иммунитет.

Известный своим высоким содержанием витамина С, апельсин содержит около 70 калорий и менее 14 граммов сахара на фрукт. Апельсины помогают организму усваивать железо, а также укрепляют иммунную систему.

Лайм

В лайме, как и в лимоне, минимальное количество сахара и много витамина С.

Можно ежедневно добавлять лайм и лимон в воду и свои блюда, особенно если вы любите азиатскую кухню. Например, суп том ям невозможно представить без ломтика ароматного лайма.

Груша

Груши - ценный источник меди, которая важна для иммунитета, белкового и углеводного обмена, стимулирует выработку гормонов гипофиза.

Груши содержат как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которые нужны для здоровья пищеварительной системы. А еще это хороший источник флавоноидных антиоксидантов, помогающих бороться с воспалением.

Огурец

Огурец на 97% состоит из воды, что помогает полезным веществам из него быстрее усваиваться.

Огурцы содержат магний, калий и витамин К, которые играют важную роль в работе сердечно-сосудистой системы. А цинк, йод и кремний помогают поддерживать иммунную систему. Почему огурец попал в наш список? Все дело в том, что с точки зрения ботаники огурец - это ягода.