Шакшука с пряностями - РЕЦЕПТ от "Анадолу"
Day.Az представляет рецепт блюда шакшука от шеф повара ресторана "Анадолу".
ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОРЦИИ 2
Репчатый лук 1 головка
Желтый сладкий перец ½ штуки
Перец чили 1 штука
Зеленый сладкий перец ½ штуки
Чеснок 2 зубчика
Помидоры в собственном соку 300 г
Кумин (зира) ½ чайные ложки
Куркума ½ чайные ложки
Оливковое масло 3 столовые ложки
Куриное яйцо2 штуки
Соль по вкусу
Зелень по вкусу
Метод приготовления - 15 МИНУТ
Нарезать кубиками болгарские перцы. Очистить от кожуры томаты.
Разогреть в сковороде оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжаривать его до мягкости. Добавить болгарские перцы и обжаривать на среднем огне минуты 3, постоянно помешивая, чтобы перец не подгорел. Добавить давленный чеснок, кумин, куркуму и мелко нарезанный острый перчик, перемешать и обжаривать ещё примерно минуту. После добавить томаты, посолить, помешать и тушить смесь на медленном огне ещё 5 минут. Сделать в овощах ложкой 2 небольшие выемки и выбить туда яйца. Белок аккуратно вмешать в смесь. Яйца посолить и поперчить. Держать смесь на среднем огне до момента, пока не схватится белок. Подавать посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
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