Шакшука с пряностями

Day.Az представляет рецепт блюда шакшука от шеф повара ресторана "Анадолу".

ИНГРЕДИЕНТЫ

ПОРЦИИ 2

Репчатый лук 1 головка

Желтый сладкий перец ½ штуки

Перец чили 1 штука

Зеленый сладкий перец ½ штуки

Чеснок 2 зубчика

Помидоры в собственном соку 300 г

Кумин (зира) ½ чайные ложки

Куркума ½ чайные ложки

Оливковое масло 3 столовые ложки

Куриное яйцо2 штуки

Соль по вкусу

Зелень по вкусу

Метод приготовления - 15 МИНУТ

Нарезать кубиками болгарские перцы. Очистить от кожуры томаты.

Разогреть в сковороде оливковое масло. Добавить мелко нарезанный лук и обжаривать его до мягкости. Добавить болгарские перцы и обжаривать на среднем огне минуты 3, постоянно помешивая, чтобы перец не подгорел. Добавить давленный чеснок, кумин, куркуму и мелко нарезанный острый перчик, перемешать и обжаривать ещё примерно минуту. После добавить томаты, посолить, помешать и тушить смесь на медленном огне ещё 5 минут. Сделать в овощах ложкой 2 небольшие выемки и выбить туда яйца. Белок аккуратно вмешать в смесь. Яйца посолить и поперчить. Держать смесь на среднем огне до момента, пока не схватится белок. Подавать посыпав зеленью.

Приятного аппетита!