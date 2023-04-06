Как правильно мыть курицу?

Национальные службы здравоохранения не рекомендуют мыть сырую курицу, но недавние исследования показали, что 25% людей всё ещё делают это. Дело в том, что мытьё может распространить вредные бактерии от курицы на другие продукты или посуду на кухне и подвергнуть вас риску пищевого отравления. Однако если вам сильно хочется делать это, то есть наиболее безопасный способ.

"Многие люди думают, что им следует мыть сырую курицу, но в этом нет необходимости", - отметил эксперт по пищевой гигиене Адам Хардгрейв (Adam Hardgrave), - "Все микробы на ней (курице - прим.) погибнут, если вы тщательно её приготовите".

Однако, если вы всё равно хотите мыть курицу, вам следует прислушаться к учёным, которые выявили самый безопасный способ сделать это. Физики из Университета штата Монтана говорят, что удержание мяса прямо возле крана под постоянным потоком воды снижает риск распространения бактерий. Исследование показало, что когда курица была помещена на 40 сантиметров под уровнем крана, капли воды разлетались на 22 сантиметра. Однако когда курица была помещена на 15 сантиметров ниже крана, капли разбрызгивались всего на 5 сантиметров. Кроме того, следует размещать мясо под уже включённым напором воды.

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