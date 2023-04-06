Чем полезен фундук?

Врач-диетолог Ясин Аййылдыз рассказал о пользе орехов для здоровья.

По словам специалиста, одним из самых полезных для человека является фундук, который относится к жирным орехам. Это калорийный продукт, к тому же в нём много витамина В. Фундук защищает от развития атеросклероза и снижает уровень холестерина в крови.

Также важным и полезным орехом врач назвал фисташки. Ещё этот орех называют "зелёным золотом". Фисташки полезны для защиты организма от развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и профилактики желчекаменной болезни.

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