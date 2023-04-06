Ешьте плавленный сыр, если у вас болят кости и суставы

Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе плавленного сыра для здоровья опорно-двигательного аппарата.

По словам Денисовой, в плавленных сырах высокий уровень белка. Это делает продукт полезным для здоровья суставов и костной ткани.

При этом в плавленных сырах много соли, поэтому продукт должен быть ограничен в рационе людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"В небольшом количестве плавленый сыр содержит железо, цинк, медь и другие микроэлементы. Также в плавленых сырах присутствуют витамины группы В, в том числе В12, А, D", - отметила врач.

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