https://news.day.az/gurmaniya/1553178.html Ешьте плавленный сыр, если у вас болят кости и суставы
Ешьте плавленный сыр, если у вас болят кости и суставы
Врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о пользе плавленного сыра для здоровья опорно-двигательного аппарата.
По словам Денисовой, в плавленных сырах высокий уровень белка. Это делает продукт полезным для здоровья суставов и костной ткани.
При этом в плавленных сырах много соли, поэтому продукт должен быть ограничен в рационе людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
"В небольшом количестве плавленый сыр содержит железо, цинк, медь и другие микроэлементы. Также в плавленых сырах присутствуют витамины группы В, в том числе В12, А, D", - отметила врач.
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