Коронное блюдо на столе

Один "секретный" ингредиент превратит обычные котлеты в ресторанное блюдо. Раскрываем секреты приготовления.

Многие работающие люди часто ищут рецепт быстрого и вкусного ужина. Опытные домохозяйки рассказали, что именно эти идеальные рыбные котлетки могут быть хорошим дополнением на обычном столе, а также стать "короночкой" на любом празднике. Они получаются очень нежными и воздушными.

Мясные котлеты многие готовят достаточно часто. Однако рыбным вариантом хозяйки балуют домочадцев гораздо реже. Но если применить пару простых хитростей, блюдо буквально превратится в шедевр.

Для приготовления блюда потребуются:

Рыба (любая) - 1,5 кг;

Яйцо - 1 шт.;

Хлеб - 3 кусочка;

Молоко - 100 мл;

Чеснок - 2 зубчика;

Луковица - 1 шт.;

Соль и перец - по вкусу.

В первую очередь, хлеб нужно замочить в молоке, а рыбу почистить и срезать филе.

Затем нужно пропустить рыбу через мясорубку вместе с луком и чесноком.

В получившийся фарш надо вбить яйцо, после чего посолить и поперчить.

Следом смесь нужно оставить в холодильнике на два часа. После этого нужно сформировать котлеты и пожарить их на сковородке.

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