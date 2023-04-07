Коронное блюдо на столе - идеальный рецепт рыбных котлеток
Один "секретный" ингредиент превратит обычные котлеты в ресторанное блюдо. Раскрываем секреты приготовления.
Многие работающие люди часто ищут рецепт быстрого и вкусного ужина. Опытные домохозяйки рассказали, что именно эти идеальные рыбные котлетки могут быть хорошим дополнением на обычном столе, а также стать "короночкой" на любом празднике. Они получаются очень нежными и воздушными.
Мясные котлеты многие готовят достаточно часто. Однако рыбным вариантом хозяйки балуют домочадцев гораздо реже. Но если применить пару простых хитростей, блюдо буквально превратится в шедевр.
Для приготовления блюда потребуются:
Рыба (любая) - 1,5 кг;
Яйцо - 1 шт.;
Хлеб - 3 кусочка;
Молоко - 100 мл;
Чеснок - 2 зубчика;
Луковица - 1 шт.;
Соль и перец - по вкусу.
В первую очередь, хлеб нужно замочить в молоке, а рыбу почистить и срезать филе.
Затем нужно пропустить рыбу через мясорубку вместе с луком и чесноком.
В получившийся фарш надо вбить яйцо, после чего посолить и поперчить.
Следом смесь нужно оставить в холодильнике на два часа. После этого нужно сформировать котлеты и пожарить их на сковородке.
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