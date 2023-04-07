Невероятно вкусно и легко!

Мало кто не любит невероятные десерты к чаю, но многие не любят с ними возиться. А что, если приготовить такую вкуснятину в микроволновке?

Именно такой тортик мы будем готовить. Получится невероятно нежный десерт всего за полчаса.

Как приготовить торт "Быстрый".

Ингредиенты:

яйца - 2 шт.;

сахар - 6 ст. л;

соль - щепотка;

молоко - 6 ст. л;

мука - 5 ст. л;

какао - 1 ст. л;

масло подсолнечное - 2 ст.л;

сода - 0.5 ч. л.;

уксус - 1 ч. л.

Для крема:

сметана жирная - 350 мл;

сахарная пудра.

Способ приготовления:

1. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой и отправляем в холодильник в холодильник.

2. Муку просеиваем и смешиваем с какао, солью, сахаром.

3. В смесь вливаем молоко, растительное масло, перемешиваем.

4. Яйца взбиваем до однородности и вливаем в массу, вымешиваем.

5. Соду гасим уксусом и добавляем в тесто, перемешиваем.

6. Выливаем тесто в силиконовую форму и отправляем в микроволновку. Выпекаем на максимальной мощности до готовности.

7. Когда микроволновка выключится, оставляем торт еще на 10 минут при закрытой дверце.

8. Вынимаем бисквит, режем на два коржа и оставляем охлаждаться.

9. Формируем торт, смазывая лепешки, верх и бока кремом. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орехами.

10. Если вам придутся по душе десерты без выпечки, можно приготовить ореховый торт. Вам даже мука не понадобиться!