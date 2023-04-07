Все искали именно этот рецепт: торт без духовки и сковороды за полчаса
Невероятно вкусно и легко!
Мало кто не любит невероятные десерты к чаю, но многие не любят с ними возиться. А что, если приготовить такую вкуснятину в микроволновке?
Именно такой тортик мы будем готовить. Получится невероятно нежный десерт всего за полчаса.
Как приготовить торт "Быстрый".
Ингредиенты:
яйца - 2 шт.;
сахар - 6 ст. л;
соль - щепотка;
молоко - 6 ст. л;
мука - 5 ст. л;
какао - 1 ст. л;
масло подсолнечное - 2 ст.л;
сода - 0.5 ч. л.;
уксус - 1 ч. л.
Для крема:
сметана жирная - 350 мл;
сахарная пудра.
Способ приготовления:
1. Для крема взбиваем сметану с сахарной пудрой и отправляем в холодильник в холодильник.
2. Муку просеиваем и смешиваем с какао, солью, сахаром.
3. В смесь вливаем молоко, растительное масло, перемешиваем.
4. Яйца взбиваем до однородности и вливаем в массу, вымешиваем.
5. Соду гасим уксусом и добавляем в тесто, перемешиваем.
6. Выливаем тесто в силиконовую форму и отправляем в микроволновку. Выпекаем на максимальной мощности до готовности.
7. Когда микроволновка выключится, оставляем торт еще на 10 минут при закрытой дверце.
8. Вынимаем бисквит, режем на два коржа и оставляем охлаждаться.
9. Формируем торт, смазывая лепешки, верх и бока кремом. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орехами.
10. Если вам придутся по душе десерты без выпечки, можно приготовить ореховый торт. Вам даже мука не понадобиться!
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