Какие продукты полезны для зубов

"Вечерняя Москва" со ссылкой на YouTube-канал специалиста по питанию Ксении Чёрной "PRO Здоровье" рассказала о том, какими продуктами необходимо питаться для здоровья зубов.

Специалист объяснила, что в рационе россиян мало тёмно-зелёных овощей и в целом зелени, сардин, анчоусов, мака, кунжута, китайской капусты, в которых кальция больше, чем в молоке. Эксперт также обратила внимание на тот момент, что у детей бывают испорченные, чёрные зубы не по причине избытка конфет, а из-за того, что внутриутробно зубы были заложены неправильно из-за дефицита витаминов.

Также Чёрная отметила, что у беременных женщин существует серьёзный дефицит жирорастворимых витаминов, среди которых витамины А, D, E, K. Это проводники микроэлементов, в том числе кальция и фосфора. И чтобы восполнить нехватку этих веществ, в рацион нужно включить больше икры, яиц и жирной рыбы.

"Мы мало едим зелени, тёмно-зелёных овощей, китайской капусты, мака, кунжута, анчоусов, сардин, которые содержат куда больше кальция, чем молоко. Но из-за маркетинга у людей есть другие установки. Сладости усиливают рост патогенной флоры во рту, но не являются её причиной. Зачастую у маленьких детей вырастают чёрные зубы, и это происходит не из-за того, что он ел или не ел конфеты, а потому, что внутриутробно зубы были заложены неправильно из-за дефицита витаминов", - отметила специалист.

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