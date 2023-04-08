Найден способ есть жирную пищу и не начинать толстеть

Диета с высоким содержанием жиров может нарушить обмен веществ, увеличивая риск заболеваний. Однако биологи из Калифорнийского университета в Ирвайне узнали, как предотвратить вред от такого питания.

Исследователи сосредоточили своё внимание на белковом комплексе под названием AMPK, который действует как датчик клеточной энергии. Например, если AMPK обнаруживает низкий уровень глюкозы, он может дать сигнал организму использовать вместо этого жиры для получения энергии.

Однако потребление жира блокирует активность этого комплекса, что приводит к нарушению обмена веществ. В новом исследовании команда взяла белок под названием SAPS3, который имеет тесную связь с AMPK и его механизмами, и удалила его из генома мыши. Затем грызунов начали кормить диетой, состоящей из жиров на 45%.

В результате удаление SAPS3 освободило AMPK у этих мышей, что позволило им поддерживать нормальный энергетический баланс, несмотря на употребление большого количества жира. "Мы были удивлены тем, насколько хорошо они поддерживали нормальный вес, избегая ожирения и развития диабета", - отметили учёные.

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