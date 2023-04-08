Почему «ты не ты, когда голоден»

Учёные из США выяснили причину, по которой мы чувствуем себя плохо, когда голодны. Оказалось, что виноваты бактерии, живущие в нашем кишечнике. Когда им не хватает питательных веществ, они начинают выделять токсины, которые вызывают недомогание и заболевания.

Для своего исследования учёные использовали бактерию Clostridium perfringens, которая обитает в организмах человека и других животных. Они обнаружили, что эта бактерия может быть "примерной" или "злой" в зависимости от того, насколько она сыта. Когда бактерии получают достаточно питания, они не вырабатывают токсины. Когда же они голодны, они начинают "брызгать ядом", чтобы заставить хозяина поскорее поесть.

Это открытие может помочь в борьбе с заболеваниями, вызываемыми этой бактерией, не только у людей, но и у сельскохозяйственных животных.

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