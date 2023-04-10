Какие самые полезные рыбы из дешевых?

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие виды рыбы полезны для организма и при этом доступны по цене.

По словам врача, существует правило четырёх "С". Это салака, сардина, скумбрия и сельдь. Врач отметил, что чем больше разной рыбы человек ест, тем лучше, но перечисленные виды - оптимальный выбор в соотношении "цена - качество".

Также диетолог порекомендовал обратить внимание, что рыба - секрет долголетия в регионах с продолжительностью жизни, превышающей 90 лет. Дело в составе жиров, препятствуюших развитию онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

"Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырёх "С". То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию", - сказал Андрей Бобровский.

Источник