Сосиски и бекон повышают риск диабета второго типа

Учёные изучили связь нитритов и нитратов в рационе и риска развития диабета второго типа. Эти вещества часто содержатся в избытке в переработанном мясе, например в сосисках и беконе.

Всего исследователи изучили данные 104 168 взрослых. Оказалось, что участники с более высоким воздействием нитритов, полученных из добавок, и особенно те, кто подвергался более высокому воздействию нитритов натрия (E250), имели более высокий риск развития диабета второго типа.

Пищевая добавка Е250 используется в промышленности в качестве фиксатора цвета и консерванта в мясных и рыбных продуктах.

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