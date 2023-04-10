Употребление фастфуда оказалось связано с депрессией

По словам учёных, всё больше данных указывает на то, что депрессия чаще встречается у людей, придерживающихся провоспалительной диеты.

Провоспалительная диета - это такая диета, долгое следование которой приводит к воспалениям. К продуктам, повышающим этот риск относятся сахара, белый хлеб, чипсы, бекон, сосиски, салями, избыток алкоголя, фастфуд.

В исследовании приняли участие 30 627 человек из США. Анализ выявил связь между следованием провоспалительной диете и депрессией.

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