https://news.day.az/gurmaniya/1554115.html Употребление фастфуда оказалось связано с депрессией
Употребление фастфуда оказалось связано с депрессией
По словам учёных, всё больше данных указывает на то, что депрессия чаще встречается у людей, придерживающихся провоспалительной диеты.
Провоспалительная диета - это такая диета, долгое следование которой приводит к воспалениям. К продуктам, повышающим этот риск относятся сахара, белый хлеб, чипсы, бекон, сосиски, салями, избыток алкоголя, фастфуд.
В исследовании приняли участие 30 627 человек из США. Анализ выявил связь между следованием провоспалительной диете и депрессией.
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