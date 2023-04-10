Какие фрукты нельзя хранить вместе

Врач объяснила, что бананы и яблоки нельзя хранить вместе из-за быстрого созревания и порчи. Диетолог Елена Соломатина рассказала, что вместе нельзя хранить яблоки, бананы, киви, манго. Эти фрукты выделяют этилен, способствующий быстрому созреванию других фруктов и их порче.

Также нельзя хранить вместе яблоки и бананы - последние созревают очень быстро и начинают интенсивно гнить. Если нужно ускорить созревание бананов, лучше положить рядом авокадо.

Соломатина отметила, что эти фрукты нельзя класть с другими в один пакет и хранить в одной корзине.

"Бананы и яблоки не стоит хранить не только друг с другом, но и рядом с другими фруктами или овощами. Они содержат этилен, данное вещество ускоряет созревание других продуктов", - сказала Соломатина

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