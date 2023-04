6 здоровых продуктов на замену привычным десертам

Диетологи рассказали, что побаловать себя чем-то сладким каждый день - это не то, чего вы должны лишаться на здоровом питании. Вопрос в выборе этого сладкого. Издание Eat this, not that! с опорой на экспертов перечислило шесть альтернатив привычным десертам.

1. Замените мороженое кокосовым йогуртом с фруктами и орехами.

Если трудно найти кокосовый, то можно взять и простой греческий. В таком лакомстве меньше сахара, чем в обычном мороженом.

2. Замените традиционный торт или кексы на торт с миндальной мукой.

Добавление миндальной муки сделает выпечку полезнее.

3. Замените жевательные конфеты и ириски на финики с арахисовым маслом.

Просто возьмите несколько фиников и намажьте или начините их арахисовой пастой.

4. Замените классические вафли с сиропом на цельнозерновые вафли с арахисовым маслом.

5. Замените молочный шоколад на горький.

Содержание какао должно быть не менее 70%, кроме того, смотрите, чтобы в составе было меньше добавленного сахара.

6. Замените молочный коктейль на смузи.

Добавьте немного фруктов, зелени и ванильный или шоколадный протеиновый порошок, смешайте и наслаждайтесь.

Источник