Всем известно, что для повышения продуктивности и защиты от эпидемий в сельском хозяйстве применяются стимуляторы роста, антибиотики и гормоны. Как минимизировать их воздействие при приготовлении пищи?

Как устранить следы антибиотиков

Современная пищевая промышленность не дает гарантии безопасности мясной и рыбной продукции, хотя существуют регламенты по качеству и чистоте продуктов. Как защитить себя и свою семью самостоятельно рассказала "Доктору Питеру" врач Лидия Голубенко, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Готовьте мясо и рыбу правильно

Если есть поводы для опасений, то стоит успокоиться и применять на кухне следующие советы: