Сладости и мясо оказались способны сделать девочек агрессивнее

Западный тип питания может приводить к повышению агрессии у подростков-девочек, предполагает новое исследование. Учёные из Ирана опросили 670 девочек об их привычках в еде и склонности к агрессии. Оказалось, что те, кто чаще употребляли закуски, красное мясо, птицу, соки, сладости и десерты, чаще сообщали о агрессивных чувствах и соответствующем поведении.

Агрессию оценивали с помощью опросника Басса-Перри. Были определены три основных режима питания: здоровая пища, фастфуд и западная пища. Значительная положительная связь была обнаружена между соблюдением западного режима питания и высоким показателем агрессии. Даже после поправки на потенциальные искажающие факторы эти результаты были значительными.

При этом не было существенной связи между здоровым питанием и фастфудом и агрессией. Для уточнения обнаруженной взаимосвязи необходимы дальнейшие исследования, отмечают авторы.

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