Чем опасен недостаток мяса в рационе

- И почему этого надо избегать

Врачи рассказали, чем может грозить дефицит животного белка в организме человека.

Оказалось, что люди, которые недоедают мяса, гораздо чаще сталкиваются с инфекционными заболеваниями.

Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным <...> В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже.

При этом специалисты также отметили, что полноценным считается лишь тот рацион питания, в который входят 50% белка животного происхождения. Столько же должно быть и растительного белка.

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