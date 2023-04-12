Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о гранатовом соке. В эфире телепередачи "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор заявил, что этот напиток почти не повышает уровень гемоглобина в крови. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущий спросил у одной из зрительниц в студии, повышает ли гранатовый сок уровень гемоглобина, и получил утвердительный ответ. "Я тоже считал всю жизнь, что да. Мне мама так его давала, говорит: "Гемоглобин повышает"", - сказал после этого доктор.

Однако, как уточнил Мясников, хотя этот напиток и содержит железо, при его употреблении оно усваивается плохо. "По крайней мере, [гранатовый сок] не [делает] хуже", - добавила зрительница.