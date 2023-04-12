Куриное филе в кисло-сладком соусе: рецепт для быстрого ужина

Хрустящие и сочные наггетсы из фаст-фуд ресторанов успели завоевать любовь наших вкусовых рецепторов. Однако, к сожалению, полезного в такой еде остается мало.

Домашняя курочка в панировке под кисло-сладким соусом ничем не уступает ресторанной альтернативе. Более того, она может даже превзойти ее.

Рецептом сочной, хрустящей и здоровой курочки в панировке под кисло-сладким соусом поделилась фуд-блогер Надежда Оранская.

Такой рецепт придет на помощь, когда нужно приготовить что-нибудь вкусное и питательное на скорую руку, ведь это займет всего 20 мин. Также он выручит, когда в холодильнике есть только куриное филе и мало продуктов.

Ингредиенты:

Куриное филе

Приправа для курицы ч.л.

Соль, перец по вкусу.

Яйцо

Молоко - 50 г

Мука - 50 г

Сухари для панировки - 50 г

Кисло-сладкий соус - 200 г

Рис белый на гарнир - 100 г.

Если хотите сделать кисло-сладкий соус своими руками, подготовьте следующие ингредиенты:

лук

морковь

соевый соус - 50 мл

уксус -1 ст.л

сахар - 2 ст.л

ананас - 50 г

томатная паста или кетчуп - 20 г

Нарежьте филе кубиками, добавьте специи и перемешайте. В отдельной емкости соедините яйцо, молоко и перемешайте. Заблаговременно подготовьте тарелку с мукой и панировочными сухарями.

Порезанное филе поочередно обвалите в муке, в яичной смеси, а затем в панировочных сухарях. После чего обжарьте мясо с обеих сторон до золотого цвета.

Когда мясо будет хрустящим, добавьте кисло-сладкий соус и тушите все вместе еще три - четыре мин. Подавайте блюдо с рисом.

Если же вы хотите сделать соус своими руками, то поджарьте лук и морковь. Когда овощи приобретут золотой оттенок, добавьте соевый соус, уксус, сахар, ананас и томатную пасту и уже через несколько минут соус будет готов.

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