Врач рассказала об опасности полного отказа от соли

Нутрициолог Алена Степанова предостерегла от полного отказа от соли.

Нередко можно услышать такие призывы, но на самом деле полностью отказываться от соли нельзя. По словам специалиста, отказ от соли может привести к нервно-мышечным расстройствам, повышенной утомляемости, общей слабости. Соль - важное для организма вещество: ионы натрия участвуют в сокращении мышечных волокон и передаче нервных импульсов.

При этом Степанова отметила, что норма потребления соли в сутки - не более 5 грамм. И если у человека присутствуют определённые заболевания, то потребление соли нужно ограничить.

"При наличии таких патологий как гипертония, глаукома, туберкулёз, почечная недостаточность, язва желудка организм человека не в состоянии справиться с переработкой хлористого натрия. В результате польза продукта превращается во вред: ухудшается течение заболевания, общее состояние здоровья, что снижает работоспособность и ограничивает обычную жизнедеятельность", - подчеркнула специалист.

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