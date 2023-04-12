https://news.day.az/gurmaniya/1554826.html Какая ягода полезна для похудения мужчин
Какая ягода полезна для похудения мужчин
Диетологи из США выяснили, какая ягода наиболее полезна для похудения мужчин.
Как оказалось, это ежевика. В ней содержится много клетчатки, что полезно для похудения. Также учёные обнаружили в ежевике высокий уровень полифенолов антоцианов, улучшающих у мужчин чувствительность к инсулину и этим способствующих нормализации метаболизма.
Также отмечается, что во всех синих, красных и фиолетовых ягодах есть эти вещества. Специалисты рекомендуют мужчинам добавить в ежедневный рацион половину стакана свежих ягод ежевики.
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